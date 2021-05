Lutte anti-criminalité au Togo: 89 nouvelles personnes interpellées

La police togolaise a procédé à de nouvelles arrestations, le week-end dernier, dans le cadre de sa lutte contre la criminalité. Au total, 89 personnes ont été interpellées, selon le communiqué de la police.

Les forces de défense et de sécurité ont effectué, samedi, des opérations de prévention et de lutte contre la criminalité dans la localité de Dalavé, dans la Préfecture du Zio. Les interventions, conduites en exécution d’une réquisition du Procureur de la République, ont consisté en des actions de bouclage, de contrôle d’identité et de visites de domiciles.

Au total, 89 personnes ont été interpellées, a indiqué le ministre de la Sécurité. Divers objets et engins ont également été saisis. Il s’agit, notamment, de 02 voitures, 53 motos, et 02 tricycles sans pièces afférentes; 10 fusils de chasse, un pistolet automatique de fabrication artisanale, des armes blanches et des effets militaires; du cannabis et une importante quantité d’éthanol. Les personnes interpellées et les objets ont été confiés à la gendarmerie nationale pour une enquête approfondie.