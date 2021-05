L’Union africaine réitère son soutien au G5 Sahel et aux Etats du Bassin du Lac Tchad

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a réitéré, ce mardi 18 mai, le soutien de l’Union africaine au G5 Sahel et aux Etats du Bassin du Lac Tchad.

En France pour le « Sommet sur le financement des économies africaines », le président de la Commission de l’UA a échangé avec le chef de l’Etat du Niger. Moussa Faki Mahamat dit avoir fait au Président Mohamed Bazoum, le point de la situation dans la région du Sahel.

« L’Union Africaine est engagée dans les Etats du G5 Sahel qui, en plus de la crise sécuritaire et sanitaire, font face à la crise économique et financière », a-t-il indiqué à l’issue de cette audience. « Nous allons commencer un Sommet sur le financement des économies africaines, je crois que les pays du Sahel sont les pays africains les plus impactés négativement. Il faut donc qu’un traitement spécifique soit accordé à ces pays qui consacrent plus du tiers de leurs budgets pour des dépenses de sécurité », a-t-il souligné.

« Nous avons fait le point sur cette question et discuté également de l’appui de l’Union africaine aux Etats du G5 Sahel », a ajouté le Président de la Commission de l’UA. « Je viens de nommer M. Mamane Sidikou comme Représentant de l’Union africaine pour le Mali. Là, également, je crois que c’est une personnalité qui connaît bien les dynamiques et les problématiques de cette région. Et j’ai réitéré le soutien de l’Union africaine aux G5 Sahel et aux Etats du Sahel et du Bassin du Lac Tchad », a-t-il affirmé.