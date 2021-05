Liverpool: « La pire saison de ma carrière », Sadio Mané

Dans un entretien accordé à Canal+, l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, a porté un regard lucide sur ses performances de ces derniers mois.

Grand artisan du scare de Liverpool, l’année dernière, Sadio Mané peine à enchaîner cette saison. A l’image de son club de Liverpool qui collectionne les mauvais résultats, l’ailier des Reds draine les contre-performances. A quelques journées de la fin du championnat, l’attaquant sénégalais n’a inscrit que 14 buts et 7 passes décisives. Un bilan très loin de ses performances d’antan.

Interrogé par Canal+, le Lion de la Teranga confie ne pas comprendre lui-même ce qui explique sa méforme prolongée. «Cette saison est la pire saison de ma carrière, il faut le reconnaître. Aujourd’hui, tu me poses la question (‘qu’est-ce qui ne va pas ?’), j’aurais du mal à répondre. Personnellement, je ne sais pas. J’ai toujours essayé d’être positif, que ça se passe bien ou mal. Je me remets en question tout le temps», a assuré le Ballon d’or africain.

«J’ai même fait un test pour voir mon corps, ‘est-ce que je mange bien, etc’. Mais, ils ont vérifié et tout va très bien. Il faut comprendre que dans la vie, il y a des hauts et des bas, je vais continuer à bosser et peut-être qu’avec le temps, ça va passer», a conclu le finaliste de la CAN 2019.

Buteur, ce weekend, face à Southampton (2-0), Sadio Mané va devoir rester sur cette lancée pour les prochaines rencontres du championnat, histoire de qualifier Liverpool pour la prochaine Ligue des champions, le club anglais étant actuellement à la 6è place, à six longueurs des places qualificatives.