Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? La réponse parfaite de Paul Pogba

Vielle de 11 ans, l’éternelle comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est toujours d’actualité. Champion du monde avec la France et milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba a aussi donné son avis sur le sujet.



Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont largement considérés comme deux des plus grands joueurs de tous les temps, bien que la lutte pour être le meilleur de tous les temps continue d’être débattue.

Entre le génie argentin et la machine portugaise, il y a un monde, une pluie de trophées collectifs et individuels, des millions de fans et surtout des statistiques ahurissantes.

Chaque saison, les deux prodiges brisent de nouveaux records, et rares sont les semaines sans que l’un ou l’autre ne repousse les limites du talent individuel.

Lors d’une question-réponse avec ses fans, Paul Pogba a été invité à trancher entre les deux superstars. Et le milieu de terrain de Manchester United, loin de comparer les deux joueurs, estime qu’il n’y a pas de meilleur entre le Portugais et son rival argentin.

«C’est une question intéressante mais délicate, car il n’y a pas de meilleur pour moi. Ce sont deux joueurs différents. Ce sont deux joueurs qui apportent tous les deux de la joie à regarder. Tout le monde va avoir sa propre opinion d’eux, juste deux légendes« , a déclaré l’international français.

« Moi, je dirais simplement que ce sont deux légendes et qu’aucune n’est meilleure que l’autre. Juste deux personnes qui nous donnent la joie de les regarder jouer, peu-importe si on est joueurs de football ou amateurs de football «, a ajouté l’ancien milieu de la Juventus Turin.