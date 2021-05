Ligue des champions: qualifié pour la finale, Tuchel règle ses comptes avec le PSG

Au micro de RMC Sport, Thomas Tuchel s’est félicité de la victoire de Chelsea face au Real Madrid ce mercredi en demi-finale et qui qualifie les Blues pour la finale. Le coach allemand en a profité pour tacler le PSG, son ancien club éliminé par Manchester City.

Dominateur, Chelsea s’est imposé face au Real Madrid ce mercredi en demi-finale retour de Ligue des champions grâce à des buts de Timo Werner (28e) et de Mason Mount (85e). Une victoire logique des Blues qui retrouveront Manchester City en finale.

En zone mixte après la rencontre, Thomas Tuchel a répondu au questions des journalistes. Le technicien allemand est revenu sur la belle prestation de son équipe qui atteint la finale de la compétition pour la troisième fois de son histoire.

« On a souffert en première période parce qu’ils ont eu beaucoup de possession et ont changé beaucoup de fois de postes, c’était difficile de récupérer le ballon mais à chaque fois qu’on y arrivait on avait une occasion. En deuxième mi-temps on a été très, très fort, on s’est créé beaucoup d’occasions nettes, mais c’était difficile de marquer le deuxième but. Un grand bravo à l’équipe qui est restée concentrée. La fin était exceptionnelle, c’était un plaisir de regarder« , a-t-il confié au micro de RMC Sport.