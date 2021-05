Ligue des champions: éliminés, les joueurs du PSG accusent l’arbitre

En zone mixte après la défaite du PSG face à Manchester City ce mardi en demi-finale retour de Ligue des champions, Ander Herrera s’est montré très remonté contre l’arbitre de la partie. Le milieu de terrain parisien accuse le juge central d’avoir insulté un de ses coéquipiers.

Battu 2-1 au Parc des Princes il y a une semaine, le PSG a été éliminé de la Ligue des champions après sa défaite logique contre Manchester City (2-0) ce mardi en demi-finale retour. Dominés par une équipe cityzen réaliste, les Parisiens ont été éteints par un Riyad Mahrez, auteur d’un doublé.

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Ander Herrera n’a pas caché sa déception après ce revers qui prive les Parisiens d’une deuxième finale consécutive. Le milieu de terrain a regretté les nombreux petits détails qui ont tourné en faveur des Citizens et rappelé que le PSG avait tout donné pour revenir.

« On a été la meilleure équipe pendant 70mn, on a essayé tout, on a créé et posé des problèmes. On sort avec la tête haute. On est triste bien sûr mais ce n’est pas facile d’être finaliste. On est dans les quatre meilleures équipes cette saison. On ne doit pas changer ce qu’on a fait aujourd’hui. La première mi-temps on a posé des problèmes. Mais il y a des choses à améliorer toujours », a-t-il confié au micro de RMC Sport.