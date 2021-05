Ligue des champions: Chelsea punit le Real Madrid et retrouve Manchester City en finale

Après son match nul à l’aller (1-1) en terre espagnole, Chelsea s’est logiquement imposé face au Real Madrid (2-0) ce mercredi en demi-finale retour de Ligue des champions. Les Blues retrouveront en finale Manchester City, vainqueur du PSG.

Pour la première fois depuis son sacre en 2012, Chelsea va disputer une finale de Ligue des champions. Les Blues se sont qualifiés pour le sprint final en battant le Real Madrid en demi-finale (1-1, 2-0) au terme d’une double confrontation passionnante.

Auteur d’une jolie opération à Madrid, les Blues ont confirmé leur belle prestation en s’imposant face aux Merengues ce mercredi à Stamford Bridge. Dominateurs et engagés face à une équipe madrilène timorée et en manque d’inspiration, les poulains de Thomas Tuchel ont plié la partie sur des buts de Timo Werner (28e) et de Mason Mount (85e).

Chelsea se qualifie donc pour la troisième finale de Ligue des champions de son histoire et tentera de décrocher son deuxième sacre en C1 face à Manchester City le 29 mai prochain.