Ligue des champions: Benzema et Mbappé offrent le Graal à Haaland

Muet cette semaine en demi-finale retour de Ligue des champions, Karim Benzema et Kylian Mbappé ont raté l’occasion d’égaler les 10 buts d’Erling Haaland. Le Norvégien est quasi-assuré de terminer meilleur buteur de la compétition.

Éliminé en quart de finale de la Ligue des champions, Erling Haaland ne devrait pas sortir bredouille de cette compétition. Le buteur de Dortmund, auteur de 10 buts en C1, cette saison, est bien parti pour terminer meilleur buteur de cette édition. Et pour cause, ses concurrents directs viennent à leur tour d’être éjectés du tournoi.

En effet, Karim Benzema et Kylian Mbappé, respectivement 6 et 8 buts, sont restés muets lors des demi-finales retour, et n’ont pas su se rapprocher du Norvégien. Seul Olivier Giroud, qualifié pour la finale avec Chelsea, est encore en lice pour le titre.

Mais l’attaquant français, avec 6 buts au compteur dans cette édition, a très peu de chance de rattraper le cyborg de Dortmund, lui, dont l’équipe défie Manchester City de Pep Guardiola et Riyad Mahrez.