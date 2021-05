Ligue des champions: Arsène Wenger désigne les coupables de l’élimination du PSG

L’ancien entraîneur d’Arsenal, Arsène Wenger, a analysé la défaite du PSG face à Manchester City (1-2, 2-0) en demi-finale de Ligue des champions. Et pour le technicien français, cet échec est dû en grande partie aux largesses de la défense parisienne.

Battu 2-1 au Parc des Princes, il y a une semaine, le PSG a été éliminé de la Ligue des champions, après sa défaite logique contre Manchester City (2-0), ce mardi, en demi-finale retour. Dominés par une équipe cityzen réaliste, les Parisiens ont été éteints par un Riyad Mahrez, auteur d’un doublé.

Consultant pour BeIn Sport, Arsène Wenger a analysé cette défaite des Parisiens qui ne verront pas la finale de C1 pour la deuxième année consécutive. Pour le technicien français, la défense parisienne est le grand coupable de ce naufrage des champions de France contre les Cityzens.

«Les choses se sont répétées sur le premier et le deuxième match. Tout ce qu’on peut dire, c’est que le PSG, ce (mardi) soir, a bien joué, a montré de belles qualités sur certains aspects de son jeu mais a été pris deux fois sur contre-attaque. Une fois avec le gardien au départ et une autre fois sur le second but. Ce qu’il faut maintenant, c’est se demander ce qu’ils peuvent améliorer », a expliqué l’ancien entraîneur d’Arsenal.

« Dans ces moments, la défense n’est pas assez bonne pour gagner la Ligue des champions, Ils ont un énorme potentiel mais c’est là qu’ils doivent apporter des corrections. Les matchs de haut niveau nécessitent de la concentration, du calme et du contrôle. On ne peut pas ignorer qu’ils ont terminé les deux matchs à 10. Ça s’est encore répété. Ils doivent progresser la discipline quand les choses ne tournent pas bien. C’est une part importante de ces matchs », a ajouté le Français.

