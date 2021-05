Ligue 1: les nominés pour le titre de meilleur joueur de l’année

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé, ce mardi, les nominés pour les trophées UNFP de la saison 2020-2021 de Ligue 1. Dans la catégorie meilleur joueur, cinq candidats sont en lice, dont Neymar et Mbappé.

L’UNFP et la LFP ont dévoilé, ce jour, les nommés pour les différentes distinctions individuelles de la saison 2020-2021 de Ligue 1, de Ligue 2 et de division 1 féminine. Cette année, en raison du contexte sanitaire, les primés seront dévoilés au fur et à mesure à partir du samedi 15 mai 2021 pour la Ligue 2 et à partir du jeudi 20 mai 2021 pour la Ligue 1 et la D1 Arkéma.

Dans la catégorie meilleur joueur de l’année, cinq candidats sont en lice, dont les joueurs du PSG, Neymar et Mbappé. Les deux attaquants parisiens sont, d’ailleurs, les grands favoris pour cette prestigieuse distinction. A noter que c’est le buteur français qui est le vainqueur de la dernière édition.

Meilleur joueur de Ligue 1