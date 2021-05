Liga: Real Madrid-Villarreal, les compos probables

Le Real Madrid reçoit Villarreal, ce samedi 22 mai 2021, à 16h (GMT), pour le compte de la 38e et dernière journée de la Liga, cette saison. Découvrez les compos probables des deux équipes.

La Liga, édition 2020-2021, va connaître son épilogue, ce week-end. Deux clubs peuvent encore décrocher le titre, le Real et l’Atletico. Les Merengues, qui sont a deux longueurs des Colchoneros, reçoivent Villareal, ce samedi, et seront champions s’ils battent les Sous Marin Jaunes et si l’ATM ne gagne pas face à Valladolid. De son côté, Villarreal lutte pour une place en Ligue Europa.

Pour cette rencontre, Zinedine Zidane, l’entraîneur du Real, enregistre le retour de son capitaine, Sergio Ramos, absent plusieurs semaines pour blessures. Raphaël Varane est aussi de retour dans le groupe. En revanche, pas de Hasard, qui ne s’est pas entraîné avec le groupe, dernièrement.

De son côté, malgré une finale dans quelques jours, Unai Emery devrait aligner sa meilleure équipe, pour tenter de terminer parmi les cinq premiers du championnat. Villarreal est actuellement 7e au classement et a besoin d’une victoire pour assurer sa place européenne.

Les compos probables des deux équipes:

Real Madrid: Courtois – Odriozola, Nacho, Militao, Miguel – Modric, Casemiro, Valverde – Rodrygo, Benzema, Vinicius

Villarreal CF: Asenjo – Gaspar, Albiol, Torres, A.Moreno – Pino, Coquelin, Parejo, Gomez – Bacca, G.Moreno