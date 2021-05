Liga: le groupe du Real Madrid pour affronter Séville

Le Real Madrid a dévoilé sa liste pour la réception de Séville, ce dimanche, à l’occasion de la 35è journée de Liga. Un groupe avec Eden Hazard, mais sans Sergio Ramos, blessé.

Quatre jours après sa défaite face à Chelsea en Ligue des champions, le Real Madrid renoue avec le championnat. Les Madrilènes affrontent Séville, ce dimanche, au stade Alfredo di Stefano dans le cadre de la 35è journée de Liga. Une rencontre décisive pour les Merengues, qui doivent l’emporter pour continuer à espérer de gagner le titre à la fin de la saison.

Pour ce match, Zinedine Zidane a convoqué un groupe de 20 joueurs avec Karim Benzema. Titulaire face aux Blues, mercredi dernier, Sergio Ramos n’est pas retenu sur la liste. Le capitaine merengue, qui revenait à la compétition après plusieurs mois à l’infirmerie, s’est de nouveau blessé, et pourrait avoir terminé sa saison. Autres absents de la liste, Lucas Vazquez, Raphaël Varane et Dani Carvajal, toujours en soin.

Le groupe du Real Madrid face à Séville:

Gardiens de but: Courtois, Lunin et Altube.

Défenseurs: E. Militão, Nacho, Marcelo, Odriozola et Miguel.

Milieux: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Isco et Blanco.

Attaquants: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Mariano et Rodrygo.