Liga: « Je ne pensais pas qu’il fallait souffrir autant », Luis Suarez sur la course au titre

L’Atletico Madrid a arraché la victoire contre Osasuna (2-1), ce dimanche 16 mai 2021, à l’occasion de la 37e journée de Liga, grâce à un but de Luis Suarez dans les dernières minutes. Interrogé après la rencontre, l’Uruguayen a avoué qu’il ne s’attendait pas à une lutte aussi difficile pour le titre.

La course pour le titre en Liga fait toujours rage entre le Real Madrid et l’Atletico Madrid, en cette fin de saison. Mais, les Colchoneros ont failli laisser filer la tête du classement, ce dimanche, face à Osasuna, avant que Luis Suarez ne surgisse à la 88e minute pour donner la victoire à son équipe, alors que le score était de 1 but partout.

Grâce à leur Goleador, les Colchoneros conservent la tête du classement en Liga, et seront sacrés champions en cas de victoire lors de la dernière journée, qui se jouera, samedi prochain. Sacré champion d’Espagne à 4 reprises avec le FC Barcelone, Luis Suarez a admis qu’il n’a jamais autant bataillé pour le titre que cette saison.

« Quand nous étions encore à 0-0, j’ai appris que le Real menait à Bilbao et une certaine nervosité est apparue… Mais finalement nous sommes-là. Et bien-là ! Je savais que pour remporter une Liga, il fallait souffrir, mais je ne pensais pas qu’il fallait souffrir autant », a glissé El Pistolero dans des propos rapportés par L’Equipe.

Les Colchoneros auront encore besoin de leur meilleur buteur lors de leur dernier match de la saison en Liga face au Real Valladolid. Pour éviter tout calcul, les hommes de Diego Simeone doivent absolument remporter ce match, pour assurer leur 11e titre de champion d’Espagne.