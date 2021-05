Liga: et si le titre se jouait ce week-end, lors de la 35e journée?

La 35e journée de Liga se joue ce week-end et verra s’affronter les 4 premiers du championnat. Le Barça (3e) sera opposé à l’Atletico (1er), ce samedi 8 mai 2021, tandis que le Real Madrid (2e) recevra Séville (4e), le lendemain. Ces deux rencontres peuvent sceller le sort de la Liga, à 4 journée de la fin.

La fin de saison est palpitante en Liga. Quatre clubs se livrent encore une lutte acharnée pour décrocher le Graal. L’Atletico, 1er du championnat, a 2 points d’avance sur le Real et le Barça, à égalité. Le FC Séville n’est pas non plus très loin avec seulement 6 points de retard de l’ATM.

Et hasard du classement ou pas, les 4 équipes se rencontrent lors de la 35e journée de Liga, qui se joue, ce week-end. D’abord, le Barça accueille l’Atletico, ce samedi, pour ce qui sera sans aucun doute le choc de cette 35e journée. Mais, le lendemain, un autre match tout aussi important se jouera, notamment Real vs Seville. Cette journée pourrait donc sceller le sort de la Liga.

Barcelone-Atletico Madrid, le vainqueur fera un grand pas vers le titre.

En début de deuxième moitié de saison, le titre semblait être promis à l’Atletico qui disposait d’une avance confortable sur le Real et le Barça. Mais les hommes de Diego Simeone ont flanché à plusieurs reprises au point de voir le Barça revenir à deux points. Si les Colchoneros sont toujours 1er, une défaite lors de ce choc face au Barça les reléguera à la 2e voire à la 3e place, en cas de victoire du Real face à Séville.

Les Catalans qui ont l’avantage de recevoir pour cette rencontre, vont se donner à fond pour tenter de décrocher, en fin de saison, leur deuxième titre de la saison après la Coupe du Roi. Une victoire leur donnera un point d’avance sur l’ATM, et ils n’auront plus qu’a gagner leur 3 derniers matchs et croiser les doigts pour un faux pas du Real, pour être champions.

Real Madrid-Séville, le titre pour sauver la saison des Merengues?

Récemment éliminés de la Ligue des champions par Chelsea, les hommes de Zinedine Zidane n’ont plus que la Liga pour éviter une douloureuse saison blanche. A 4 journées de la fin du championnat, les Madrilènes sont encore en course pour le titre mais pour cela il faudra gagner tous leurs matchs restants, et espérer un faux pas de l’Atletico, leader du championnat. Opposé à Séville, ce dimanche, les coéquipiers de Karim Benzema n’ont pas droit à l’erreur et doivent absolument s’imposer .

De son côté, Séville est le club le plus éloigné du titre parmi les 4 premiers, avec 6 points de retard sur l’ATM. Mais les Andalous pourraient bien jouer les trouble-fêtes lors de cette 35e journée de Liga et priver le Real d’un titre à leur portée.

Le calendrier complet de la 35e journée de Liga: