Liga: Atletico, Real, Barça, qui sera sacré en fin de saison?

A deux journées de la fin du championnat, le suspense demeure dans la course au titre en Liga. L’Atletico Madrid est toujours leader du championnat avec 2 points d’avance sur son dauphin, le Real, et fonce vers le titre. Découvrez le point sur la course au titre dans le championnat espagnol.

Cette édition de la Liga nous offre une confrontation endiablée entre les trois plus gros clubs d’Espagne (le Real, le Barça et l’ATM). Ces clubs peuvent encore décrocher le titre, à seulement deux journées de la fin du championnat, mais léger avantage pour les Colchoneros.

l’Atletico sera champion d’Espagne en gagnant ses deux derniers matchs face à Osasuna et Valladolid. Des adversaires, a priori, à la portée des hommes de Diego Simeone. En revanche, une victoire et un nul de l’Atletico pourraient permettre au Real, s’il gagne ses deux matchs contre Bilbao et Villarreal, de revenir à égalité de points.

Les Merengue seraient alors champions grâce à une meilleure différence de buts particulière sur leur double confrontation (2-0, 1-1). Par contre, le Barça a pratiquement dit adieu au titre après son nul (3-3) face à Levante. Pour remporter le championnat, les hommes de Ronald Koeman doivent remporter leur deux prochains matchs et espérer que l’ATM obtienne moins de deux points; ce qui paraît très improbable.

En résumé, l’Atletico est bien parti pour remporter son premier titre de championnat, depuis 2014. Le Real tient le rythme et reste en embuscade en cas d’erreur des Colchoneros. Pour le Barça, à moins d’un miracle, les coéquipiers de Lionel Messi ont dit adieu au titre.