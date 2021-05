Liga: Atletico ou Real Madrid, fin du suspens ce samedi

La saison 2020-2021 de la Liga va connaître son épilogue, ce samedi 22 mai 2021. L’Atletico et Le Real sont toujours à la lutte pour décrocher ce titre de champion, farouchement disputé cette année. Lors de cette 38e journée, les Colchoneros se déplacent à Valladolid, tandis que les Merengues recevront Villarreal.

Personne ne s’attendait à une Liga aussi disputée cette année, mais deux équipes peuvent encore être champion lors de la 38e et dernière journée, qui se disputent ce week-end. L’Atletico Madrid n’a jamais été aussi proche de son premier titre de champion d’Espagne, depuis 2014 ! En déplacement à Valladolid, ce samedi, les Colchoneros sont maîtres de leur destin et assurés d’être sacrés, en cas de victoire.

Mais, le Real Madrid se trouve en embuscade, et pourrait bien ravir le titre au nez et à la barbe des hommes de Diego Simeone. En effet, un nul ou une défaite des Matelassiers, combinés à une victoire du Real Madrid, qui reçoit Villarreal, ce samedi aussi, priveraient les hommes de Diego Simeone du titre, et sacreraient la Casa Blanca.

Cette dernière journée du championnat espagnol nous promet encore du suspens jusqu’au bout. Comme le dirait l’autre, c’est pas du football… c’est la Liga.

Le classement actuel de la Liga: