Liga: Athletic Bilbao-Real Madrid, les compos probables

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Bilbao, ce dimanche 16 mai 2021, à 16h30 (GMT), pour le compte de la 37e journée de la Liga. Nous vous proposons un aperçu sur les compositions probables des deux équipes.

Deuxième du classement, le Real Madrid compte toujours deux longueurs d’avance sur le FC Barcelone et à deux points de retard sur l’Atletico Madrid. Les hommes de Zinedine Zidane n’ont plus droit de flancher dans la course au titre et doivent l’emporter, tout en espérant une contre-performance des Colchoneros face à la Real Sociedad.

Pour cette rencontre, Zinedine Zidane doit encore faire face à une cascade de blessures, surtout en défense. Ramos, Varane et Mendy sont, notamment absents. Toni Kroos non plus ne disputera pas ce match, l’Allemand est à l’isolement après avoir été cas contact. De son côté, l’Athletic Bilbao, entraînée par Marcelino, se trouve à la neuvième place et n’a plus rien à jouer, cette saison.

Les compos probables:

Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, Nunez, Martinez, Balenziaga; Berenguer, D Garcia, Vencedor, Morcillo; I Williams, R Garcia

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Gutierrez; Valverde, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Rodrygo