« Les comploteurs perdront toujours la face, car le Bénin a une grande âme »; Moele-Bénin

La dernière sortie médiatique de l’ancien ministre de l’économie et des finances, Komi Koutché n’a pas laissé les soutiens du pouvoir de la rupture. Dans une déclaration faite ce weekend, le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) invite les autorités béninoises à assumer jusqu’au bout leur responsabilité dans les violences préélectorales.

Sur la radio internationale RFi le vendredi 14 Mai dernier, l’ancien ministre Komi Koutché a nié toute responsabilité sur les violences qui ont précédé l’élection présidentielle du 11 Avril 2021. Je ne saurais appeler à la violence, a indiqué l’ancien argentier national qui précise: « J’ai appelé à des manifestations pacifiques mouchoirs en main« .

Cet appel de l’acteur politique à manifestation est perçu par le parti politique de Jacques Ayadji comme un projet à la déstabilisation du pays. Dans leur déclaration de ce weekend, le parti Moele-Bénin estime qu’une chose est de reconnaitre avoir appelé les population à manifester contre un régime mais l’autre est d’assumer la guérilla qui a été observée dans la période électorale.

Le parti de Jacques Ayadji trouve dans les déclarations de l’ancien directeur du fonds de la microfinance actuellement en exil aux Etats-Unis, une revendication subtile des violences préélectorales et invite les autorités judiciaires à prendre toutes les mesures pour que les coupables des violences soient sanctionnés.

Pour le parti politique de Jacques Ayadji, ceux qui ourdissent des desseins funestes contre le Bénin et leurs mécènes locaux et étrangers échoueront toujours dans leur projet et « perdront toujours la face, car le Bénin a une grande âme », a conclu le parti Moele-Bénin.