Le Togo veut des villages plus autonomes en énergie

Un vaste chantier de distribution d’énergie électrique solaire va bientôt démarrer au Togo. En effet, un programme, visant à doter plusieurs zones rurales, d’électricité et d’éclairage public solaire, vient d’être lancé, et va porter sur la construction, l’exploitation et la maintenance de mini-réseaux photovoltaïques hybrides hors-réseau et la commercialisation d’énergie électrique dans ces zones.

Selon la Présidence, l’ouvrage, cofinancé par l’agence allemande de coopération internationale (GIZ), sera placé sous la supervision de l’Agence togolaise pour l’électrification rurale et les énergies renouvelables (AT2ER), qui a lancé, à cet effet, un appel d’offre, à l’endroit de tous les prestataires qualifiés, et ce, jusqu’au 19 juillet 2021.

A lire aussi: Le Togo lance lundi l’administration de la deuxième dose d’AstraZeneca

Pour la première phase, qui va durer 12 mois, le projet concerne les localités de Kamina et d’Afo-Sala, dans les préfectures d’Akebou et Tchamba. Comme pour les opérations précédentes, ce plan d’électrification rurale entre dans la droite ligne des ambitions du gouvernement, de renforcer l’équipement du pays, en systèmes solaires autonomes, afin de garantir à l’horizon 2030, l’accès total à l’électricité à tout le Togo, tout en relevant la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

De sources officielles, depuis mars 2019, chaque ménage rural, désireux de passer de son mode d’éclairage classique (pétrole, bougie, lampe-torches, etc.) au kit solaire, bénéficie d’une subvention gouvernementale de 4$ par mois (soit un peu plus de 2.000 FCFA).