Le Togo veut booster son secteur du commerce électronique

Le Togo envisage de se doter d’un plan stratégique de développement, s’étalant sur cinq ans (2022-2027). L’objectif visé est de promouvoir le secteur du commerce électronique du pays.

Le futur dispositif, qui fera l’objet d’une concertation avec les acteurs évoluant déjà dans le domaine, devrait favoriser la mise en œuvre de projets structurants. Selon le communiqué du gouvernement, des manœuvres ont, d’ailleurs, été lancées dans ce sens par le ministère du Commerce, pour la réalisation d’une étude préliminaire sur le secteur.

Au Togo, le secteur du commerce électronique est en pleine croissance. De nombreuses applications de vente et achat en ligne, de sites spécialisés de livraison et de startups se créent, dans des domaines variés : agroalimentaire, électronique, cosmétique, construction, etc. L’initiative du gouvernement vient donc à point nommé pour mieux encadrer ce secteur, qui est aussi le nouveau terrain de certaines personnes qui abusent par moment, de l’imprudence de certains citoyens.