Le Togo va se doter d’un Bureau d’enquêtes d’accidents d’avions

Réunis en Conseil des ministres, le mercredi 26 mai 2021, les membres du Gouvernement togolais ont entériné plusieurs décisions d’intérêt national, dont l’adoption d’un projet de décret, qui permettra au pays de se doter d’un Bureau dédié aux enquêtes d’accidents d’aviation.

Le nouvel organisme, qui sera permanent et indépendant, sera chargé d’enquêter sur les accidents ou incidents d’aéronefs, d’en déterminer les causes, conformément aux normes internationales. L’idée de sa mise en place intervient alors que le pays a décidé, depuis quelques semaines, d’améliorer encore plus son dispositif de sûreté aérienne.

Mi avril, un audit réalisé par des experts régionaux révélait, notamment que l’Aéroport de Lomé était conforme à 80% aux normes internationales.