Le Togo suspend l’exportation de la ferraille collectée sur son territoire

Le gouvernement togolais a décidé, vendredi, de la suspension de l’exportation de la ferraille collectée à l’intérieur du territoire national.

Au Togo, “l’exportation de la ferraille et des sous-produits ferreux collectés à l’intérieur du territoire national est suspendue jusqu’à nouvel ordre”. La décision a été prise via un arrêté interministériel signé par les ministres de l’Economie, de la Promotion de l’investissement, et du Commerce, indique le site officiel du gouvernement.

Cette mesure devrait permettre, notamment, à renforcer l’industrie locale du fer, qui s’est enrichie de nouveaux acteurs, et qui, en plus de contribuer à l’emploi, veut faire du pays, un des meilleurs producteurs de produits ferreux recyclés de qualité dans la sous-région. Au Togo, la collecte et l’exportation des produits ferreux et de leurs sous-produits (cuivre, acier, aluminium, etc.) ont connu un important essor, ces dernières années.