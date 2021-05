Le Tchad a un nouveau Gouvernement de transition de 40 membres

Nommé lundi 26 avril 2021, le Premier ministre Pahimi Padacké Albert vient de présenter la liste des membres de son Gouvernement de Transition. Il s’agit d’un Gouvernement de 40 membres.

Rendu public ce dimanche, le décret n°06 du 2 mai 2021, porte nomination du gouvernement de transition. Selon le décret, 40 nominations ont été faites sur proposition du Premier ministre Pahimi Padacké Albert. La formation du Gouvernement de la Transition avait été annoncée par le président du Conseil Militaire de la Transition (CMT), le Général Mahamat Idriss Deby, dans son adresse à la nation, en début de semaine.

Il faut noter que plusieurs ministres sous le président défunt, Idriss Deby, ont été reconduits à leur poste dans cette nouvelle équipe gouvernementale. Il s’agit notamment du chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mahamat Zene qui conserve son portefeuille ministériel et aussi, Pahimi Padacké Albert, chef de la Primature sous le régime précédent.

Ci-dessous, la liste du Gouvernement de Transition au Tchad:

Ministre d’État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue : Acheikh Ibni Oumar

Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger : Chérif Mahamat Zene

Ministre de la Justice, garde des sceaux, chargé des droits humains : Mahamat Ahmat Alhabo

Ministre délégué à la Présidence du conseil chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre : Daoud Yaya Brahim

Ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration : Souleyman Abakar Adoum

Ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation : Mahamat Bechir Cherif

Ministre de l’Enseingment supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation : Lydie Beassemda

Ministre de la Communication, porte parole gouvernement : Abdramane Kouallamallah

Ministre de l’Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale : Issa Doubragne

Ministre des Infrastructures et du désenclavement : Patalet Geo

Ministre du Développement agricole : Kamoungué Assoum

Ministre des Finances et du Budget : Tahir Hamid Nguilin

Ministre de la Santé et de la Solidarité nationale : Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul

Ministre des Mines et de la Géologie : Abdelkerim Mahamat Abdelkerim

Ministre des Postes et de l’Économie numérique : Idriss Saleh Bachar

Ministre du Pétrole et de l’Énergie : Oumar Torbo

Ministre des Transports et de la Sécurité routière : Fatimé Goukouni Weddeye

Ministre de l’Éducation nationale et de la promotion civique : Kosmadji Merci

Ministre de la Formation professionnelle et des Métiers : Isabelle Housna Kassire

Ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Concertation sociale : Brah Mahamat

Ministre du Commerce et de l’Industrie : Ali Djadda Kampard

Ministre de l’Hydraulique urbaine et Rurale : Alio Abdoulaye Ibrahim

Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat : Routouang Mohamed Ndonga Christian

Ministre de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale : Haliki Choua Mahamat

Ministre de l’Élevage et des Productions animales : Abderahim Awad Ateib

Ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable : Mahamat Lazina

Ministre du développement touristique et de l’Artisanat : Fayçal Ramat Issa

Ministre de la Culture et de la Promotion de la diversité : Achta Djibrine Sy

Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance : Amina Priscille Longoh

Ministre secrétaire générale du gouvernement chargé de la promotion du bilinguisme dans l’administration et des relations avec le Conseil national de transition : Mahamat Hamid Koua

Secrétaire d’État à la réconciliation nationale et au Dialogue : Djimadjibaye Kantangua Aimé

Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, à l’Intégration africaine et aux Tchadiens de l’étranger : Oumar Ibni Daoud

Secrétaire d’État à l’Économie, à la Planification du Développement et à la Coopération internationale : Dr. Abderahim Younous Ali

Secrétaire d’État aux Finances et au Budget : Mme. Ndolonodji Alix Naïmbaye

Secrétaire d’État à l’Enseignement. supérieur, à la Recherche scientifique et à l’Innovation : Mamadou Gana Boukar

Secrétaire d’État à l’Éducation nationale : Saleh Bourma

Secrétaire d’État à la Santé publique et à la Solidarité nationale : Dr. Djiddi Ali Sougoudi

Secrétaire d’État à la Jeunesse, aux Sports et à la Promotion de l’Entrepreneuriat : Mbaigolmem Sebastien

Secrétaire général adjoint du gouvernement : Mme. Rachelle Oualmi Bairra