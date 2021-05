Le polémiste Eric Zemmour, visé par plusieurs accusations d’agressions sexuelles

Après la publication Facebook d’une élue d’Aix-en-Provence sur un baiser forcé d’Éric Zemmour, plusieurs autres femmes ont témoigné auprès de Mediapart, livrant des récits de gestes et propos à connotation sexuelle. Mais, aucune plainte n’a été déposée contre Eric Zemmour, précise l’AFP.

Baisers forcés du polémiste à une jeune journaliste en 2005, attitude «déplacée» en 2012 envers une stagiaire au Figaro, SMS équivoque en 2019 à une cheffe d’édition de CNews ou agression sexuelle d’une maquilleuse en loge: Médiapart a rapporté, dans une enquête publiée jeudi, une série de témoignages incriminant M. Zemmour.

Aucune plainte contre Eric Zemmour n’a été annoncée, a appris l’AFP. Son avocat s’est refusé à tout commentaire tout comme le quotidien Le Figaro où le polémiste officie en tant que chroniqueur. Sollicité par l’AFP, le groupe Canal+, maison-mère de la chaîne d’information CNews, a confirmé qu’il restait à l’antenne, sans plus de commentaire.

Eric Zemmour est dans la tourmente depuis la publication le 24 avril sur Facebook d’un témoignage de Gaëlle Lenfant, conseillère municipale d’opposition à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) et ancienne responsable aux droits des femmes du Parti socialiste (PS). L’élue y explique que la découverte d’un affichage dans sa commune en faveur d’une candidature d’Eric Zemmour à l’élection présidentielle lui a rappelé «cet instant de (sa) vie dégoûtant» lorsque ce dernier l’a embrassée «de force» lors d’une université d’été du PS à La Rochelle au début des années 2000.

«Je me suis trouvée tellement sidérée que je n’ai rien pu faire d’autre que le repousser et m’enfuir en courant», relate Gaëlle Lenfant, alors «jeune militante» socialiste. Quelques jours après cette publication, la journaliste et autrice belge Aurore Van Opstal avait affirmé sur Twitter qu’Eric Zemmour lui avait «caressé la cuisse jusqu’à l’entrejambe» quelques minutes après leur rencontre dans un café parisien.

Condamné pour provocation à la haine religieuse pour des propos anti-musulmans, Eric Zemmour, écrivain et journaliste, auteur d’un best-seller controversé sur l’immigration, accuse les élites d’avoir bradé les valeurs de la France et dénonce à tout crin l’immigration.