Le personnel de l’Agence tchadienne de presse et d’édition annonce une grève

Sans aucune parution depuis plus de 6 mois, le personnel de l’Agence tchadienne de presse et d’édition (ATPE) vient de se faire entendre à travers un communiqué publié, ce mardi 11 mai 2021. Dans le document, les agents de l’APTE ont exprimé leur mécontentement et menacé d’entamer une grève de 3 jours, à compter du mercredi 12 mai 2021.

Leurs revendications s’articulent, entre autres, autour du paiement intégral des arrièrées, des primes et indemnités de 2019 et 2020 ; la dotation en matériel professionnel de travail, à savoir : ordinateurs portables, enregistreurs, appareils photo, calepins (blocs notes), stylos à bille, badges professionnels ; l’équipement de la rédaction, fourniture en internet ; la nomination des chefs de la rédaction et des autres chefs de services administratifs et techniques.