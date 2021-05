LdC: Zinedine Zidane s’exprime sur son avenir, après l’élimination du Real Madrid

Eliminé par Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions, le Real Madrid s’interroge sur le futur de Zinedine Zidane. Mais le Français ne s’en inquiète guère.

Mis en danger à plusieurs reprises cette saison, Zinedine Zidane a toujours réussi à s’en sortir et à conserver son poste d’entraîneur du Real Madrid. Touché par l’élimination contre Chelsea, le technicien Français s’est montré très confiant, du moins, devant les cameras.

« Mon dernier match européen au Real Madrid ? Je n’ai réfléchi à rien, ce soir, c’est juste de la déception pour tout le monde », a répondu ZZ en conférence de presse. « Après, il reste quatre matchs de Liga, on va se reposer et se concentrer sur cela pour aller chercher quelque chose. Le reste, on verra plus tard… », a conclu Zidane, à qui il reste effectivement le championnat à aller chercher.

Au lendemain de l’élimination du Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions, mercredi, contre Chelsea (0-2), AS s’interroge sur l’avenir de Zinédine Zidane. Trois fois vainqueur de la Ligue des champions avec le Real, entre 2016 et 2018, Zidane vit « probablement la saison la plus difficile » de sa carrière d’entraîneur, selon le quotidien sportif madrilène, qui l’a senti « blessé par les vives critiques qu’il a reçues, jour après jour ». S’il garde la confiance de ses dirigeants, « beaucoup à Madrid commencent à craindre le pire », écrit AS, « à commencer par les joueurs ».

Malgré un contrat allant jusqu’en 2022, Zidane pourrait-il s’arrêter-là ?