LdC: voici le nombre de spectateurs qui vont assister à la finale à Porto

L’UEFA a annoncé, ce mardi 25 mai 2021, dans un communiqué officiel, que les autorités portugaises ont autorisé le stade de Porto à accueillir 33% de sa capacité totale pour la finale de la Ligue des Champions. C’est donc 16 500 spectateurs, qui vont assister au choc entre Chelsea et Manchester City, samedi prochain.

Après plus d’un an d’un football sans public, les gouvernements recommencent à autoriser les spectateurs dans les stades. C’est le cas, par exemple, en Angleterre et en Allemagne, en fin de saison. L’UEFA a aussi œuvré pour que la finale de la Ligue des Champions se joue avec du public.

Dans un communiqué publié, ce mardi, l’instance européenne indique que les autorités portugaises ont autorisé l’Estádio do Dragão, l’antre du FC Porto, à accueillir 33% de sa capacité totale. Ce sont donc au total 16 500 spectateurs, qui seront présents pour assister à la finale, samedi, entre Chelsea et Manchester City.

🎟️ 1,700 #UCLfinal tickets reserved for the general public will go on sale today at 14.00 CEST.



🏟️ Porto's Estádio do Dragãoa will have a maximum capacity of 33% or up to 16,500 spectators.



Full info: ⬇️