LdC: Marhez, Kanté et Edouard Mendy titulaires, les compos de la finale City-Chelsea

Manchester City et Chelsea s’affrontent, ce samedi 26 mai 2021, pour le compte de la finale de la Ligue des Champions. Une victoire propulsera le club vainqueur sur le toit de l’Europe. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Ce samedi, Manchester City et Chelsea s’affrontent pour monter sur le toit de l’Europe. La coupe aux grandes oreilles, quoiqu’il arrive, ira en Angleterre cette année, mais avec quelles couleurs ? Les Citizens et Pep Guardiola attendent ce sacre depuis plusieurs années déjà et ils ne comptent pas perdre leur première finale. De l’autre côté, les Blues de Thomas Tuchel ont l’opportunité de sauver leur année en remportant la coupe la plus convoitée d’Europe.

Pour ce duel, Pep Guardiola conserve Ederson dans les buts. En défense, on retrouve le quatuor composé de Kyle Walker et Oleksandr Zinchenko (sur les côtés) et Stones-Dias (dans l’axe). De Bruyne, Bernardo Silva et Ilkay Gündogan seront présents dans l’entrejeu, prêts à servir le trio offensif, Mahrez-Sterling-Foden.

De son côté, Thomas Tuchel peut s’appuyer sur son gardien titulaire, Edouard Mendy. Devant lui, on retrouve Rüdiger, Thiago Silva et Azpilicueta dans l’axe, et Ben Chilwell et Reece James sur les flancs. N’Golo Kanté et Jorginho auront du boulot au milieu, alors que Mason Mount et Kai Havertz joueront en soutien de Timo Werner.

Les compos officielles:

Manchester City : Ederson – Walker, Stones, Dias, Zinchenko – Bernardo, Gundogan, de Bruyne – Mahrez, Sterling, Foden

Chelsea : Mendy – Rudiger, Thiago Silva, Azpilicueta – James, Kanté, Jorginho, Chilwell – Mount, Havertz – Werner