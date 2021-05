LdC: Manchester City-Chelsea, les compos probables de la finale

Manchester City et Chelsea s’affrontent, ce samedi 29 mai à 19h (GMT), pour remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. Découvrez la compo probable des deux entraîneurs, pour cette finale de la Ligue des Champions.

Ce samedi, Manchester City et Chelsea s’affrontent pour savoir qui est le meilleur club d’Europe. Pep Guardiola et Manchester City l’auront attendu longtemps, cette finale. Depuis son départ du FC Barcelone, le coach espagnol n’a plus jamais réussi à gagner la C1. Ce samedi, Guardiola a l’occasion d’offrir à Manchester City, la première Ligue des Champions de son histoire. Pour cela, le technicien pourra compter sur son maestro belge, Kevin De Bruyne, auteur d’une nouvelle saison fantastique.

De l’autre côté, Chelsea se trouve dans une position d’outsider. Il y a encore quelques mois, personne ne pouvait imaginer les Blues atteindre ce niveau de la compétition. Mais depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, les coéquipiers de N’golo Kanté se sont relancés . Cette finale est l’occasion pour le coach allemand de s’offrir une petite revanche après son éviction du banc du PSG en plein milieu de la saison.

Les compos probables:

Manchester City: Ederson – Cancelo, Dias, Stones, Walker – Rodri, De Bruyne, Gundogan – Foden, Bernardo Silva, Mahrez

Chelsea: Mendy – Rudiger, Thiago Silva, James – Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell – Pulisic, Mount, We