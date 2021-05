LdC: Chelsea vs Real Madrid, les compositions officielles sont tombées

Chelsea reçoit le Real Madrid, ce mercredi 5 mai 2021 à 19h (GMT), pour le compte de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Découvrez les compositions officielles des deux équipes.

Avec un match nul (1-1) obtenu lors du match aller, Chelsea aborde cette réception du Real Madrid en ballottage très favorable. En cas de match nul et vierge, les hommes de Thomas Tuchel seront qualifiés pour la finale. En face, les hommes de Zinedine Zidane sont dans l’obligation de marquer pour retrouver Man City en finale de la C1.

Pour ce match, Thomas Tuchel, aligne un 3-4-3, avec Edouard Mendy dans les buts, protégé par une ligne de trois, composée de Christensen, Thiago Silva et Antonio Rüdiger. Jorginho et N’Golo Kanté se chargeront de former le double-pivot. Devant, Kai Havertz et Mason Mount accompagneront Timo Werner pour animer l’attaque des Blues.

De son côté, Zinedine Zidane a choisi un 4-3-3 classique. Thibaut Courtois sera dans les buts, alors que Nacho et Ferland Mendy s’occuperont des flancs de la défense. Eder Militão accompagnera dans l’axe, Sergio Ramos, de retour. Le trio magique des Merengues Casemiro-Kroos-Modric est aligné d’entrée. En attaque, Benzema sera appuyé par Hasard et Vinicius.

Les compositions officielles:

Chelsea : E.Mendy – Christensen, T.Silva, Rüdiger – Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell – Mount, Werner, Havertz

Real Madrid : Courtois – Nacho, Militão, Ramos, F.Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Vinicius Jr, Benzema, Hazard