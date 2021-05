« L’amour de ma vie. Ma femme », A$AP Rocky officialise enfin sa relation avec Rihanna

A$AP Rocky s’ouvre pour la première fois sur sa relation avec Rihanna. Dans un entretien accordé à GQ, le rappeur américain s’est confié sur le couple qu’il forme avec la chanteuse barbadienne.

C’est officiel, Rihanna et A$AP Rocky sont bel et bien en couple ! Les récentes déclarations d’A$AP Rocky dans le magazine GQ viennent confirmer ce qui n’était qu’une rumeur. Le chanteur de « Praise the Lord » n’a pas tari d’éloges sur sa petite amie, admettant que la vie est « tellement mieux » quand elle est là, et il a avoué qu’elle est définitivement « la meilleure » pour lui.

Il a déclaré : « L’amour de ma vie. Ma femme. C’est tellement mieux. C’est tellement mieux quand on a la meilleure. Elle équivaut probablement à un million d’autres. Je pense que quand on sait, on sait. C’est la meilleure. » Le rappeur de 32 ans s’est rendu à la Barbade, le pays natal de Rihanna, et il admet que c’était « comme un retour à la maison » et que c’était une expérience « folle » pour lui.

En parlant du voyage, il a ajouté : « C’était comme un retour à la maison. C’était fou. J’ai toujours imaginé ce que ça aurait été pour mon père, avant qu’il ne vienne en Amérique. Et j’ai pu visiter ces endroits, et croyez-le ou non, il y avait quelque chose de nostalgique. C’était étranger mais familier. »

Le rappeur n’a pas exclu de fonder une famille à un moment donné. S’exprimant dans le numéro de juin/juillet du magazine GQ, il a partagé : « Si cela fait partie de mon destin, absolument. Je pense que je suis déjà un père ! Toutes ces mamans sont déjà mes fils – qu’est-ce que tu racontes ! Non, mais je pense que je serais un père incroyable, remarquable, extraordinaire. J’aurais un enfant très fly. Très. »

Une source avait précédemment affirmé que A$AP Rocky avait passé Noël avec la famille de Rihanna à la Barbade. La source a dit : « Passer Noël ensemble était une étape évidente pour Rihanna et A$AP. Ils se connaissent depuis si longtemps, en tant qu’amis et dans le cadre du travail, qu’il est facile pour eux de s’entendre, de voyager ensemble et d’être impliqués dans la vie de l’autre au maximum. Ils passent toujours un si bon moment ensemble et semblent définitivement amoureux. »

Amis de longue date, les deux artistes américains se seraient remis ensemble en décembre 2020. Cependant, certaines sources indiquent qu’ils étaient déjà assez proches l’un de l’autre lors de l’été 2020.