L’ambassadeur belge en Corée du Sud démis de ses fonctions, car son épouse a giflé des employés d’un magasin

La ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, a décidé de mettre fin, cet été, au mandat de l’ambassadeur belge en Corée du Sud. Et pour cause, la femme du diplomate a violemment giflé la vendeuse d’un magasin.

Le gouvernement de la Belgique a indiqué, vendredi, mettre fin aux fonctions de son ambassadeur à Séoul, cet été. En cause, l’incident impliquant son épouse qui a frappé deux employés d’un magasin de la capitale. L’affaire avait soulevé l’indignation en Corée du Sud.

Tout a commencé le 9 avril dernier, lorsque Xiang Xueqiu, 63 ans, et femme de l’ambassadeur de Belgique en Corée du Sud (Peter Lescouhier), a violemment giflé la vendeuse d’un magasin. D’après les médias locaux, le personnel pensait que Xiang Xueqiu tentait de quitter l’établissement avec une tenue qu’elle venait d’essayer.

Des images de caméras de surveillance la montraient notamment tirant le bras d’une employée et assener une gifle. Diffusées par des médias sud-coréens et devenues virales sur le net, ces images ont suscité une immense colère à travers le pays, très respectueux des lois.

South Korean police said that they wanted to question the wife of Belgian Ambassador Peter Lescouhier after receiving a complaint about an alleged assault on a member of staff in a clothing store https://t.co/k05wYLcZLe pic.twitter.com/l1vS5p44t2