La Russie publie sa liste des «pays inamicaux» et explique les mesures qui les attendent

La Russie a annoncé avoir dressé une liste des pays inamicaux, qui feront l’objet de mesures spéciales, conformément à un décret de Vladimir Poutine signé en avril. Celle-ci ne comprend que deux États, à savoir la République tchèque et les États-Unis d’Amérique.

Selon un décret gouvernemental signé, jeudi, mais publié, vendredi, sur le portail officiel russe, les deux pays sont déclarés «inamicaux» avec comme conséquence, une forte limitation pour la République tchèque et une interdiction totale pour les États-Unis d’employer du personnel russe dans leurs ambassades de Moscou. La signature de ce décret intervient à quelques jours de la première rencontre du secrétaire d’État américain, Antony Blinken, et du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

L’ambassade américaine avait déjà annoncé, cette semaine, suspendre l’essentiel de ses services consulaires à cause des sanctions russes, l’ayant forcé à se séparer de l’ensemble de son personnel local et à réduire «sa main d’œuvre de 75%». Le président russe, Vladimir Poutine, avait ordonné, fin avril 2021, au ministère des Affaires étrangères d’établir une liste de «pays inamicaux» dans le but de «protéger les intérêts et la sécurité» de la Russie.

Détérioration des rapports de Moscou avec Washington et Prague

Les relations entre la Russie et les États-Unis se sont détériorées après le coup d’État en Ukraine et l’annexion de la Crimée par la Russie, en 2014. Washington a, en outre, accusé Moscou d’ingérence dans la présidentielle américaine et de cyberattaques, instaurant en conséquence de nombreuses sanctions. Le Kremlin a, à son tour, riposté en adoptant des mesures de rétorsion.

En 2021, la République tchèque a accusé la Russie d’être impliquée dans les explosions au sein de dépôts de munitions à Vrbetice, en 2014. Les autorités tchèques ont expulsé 18 employés de l’ambassade russe. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié ces accusations d’absurdes et de scandaleuses et a déclaré 20 diplomates tchèques, personae non gratae.

Selon le Kremlin, cet incident, qui a porté un préjudice grave aux relations russo-tchèques, fait partie d’une campagne antirusse à grande échelle, lancée par l’Occident. Plusieurs pays européens ont aussi expulsé des diplomates russes, entraînant une réponse symétrique de Moscou.