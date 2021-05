La Russie intercepte plusieurs avions militaires français

L’armée de l’air russe a intercepté, ce mercredi, trois avions français, deux Mirage-2000 et un avion ravitailleur S-135, au-dessus de la mer Noire, a annoncé le ministère russe de la Défense.

Après avoir escorté trois avions français, lundi, et intercepté trois autres, mardi, un chasseur Su-27 de l’aviation russe a intercepté, ce mercredi, deux Mirage-2000 et un avion ravitailleur S-135 de l’armée française, au-dessus de la mer Noire, a fait savoir le Centre de gestion de la défense nationale de Russie.

«Le pilote du chasseur russe a identifié les cibles aériennes comme deux avions tactiques Mirage-2000 et un avion ravitailleur C-135 de l’Armée de l’air française, les a escortés au-dessus de la mer Noire», indique le message.

Selon l’Etat-major français, les appareils ont été escortés, mardi et mercredi, dans l’espace aérien international au-dessus des eaux internationales. «Les avions français effectuaient une « mission de maintien de la capacité d’appréciation »», a déclaré l’armée à Reuters.

Les aéronefs volaient au-dessus des eaux neutres de la mer Noire et « s’approchaient » des frontières russes, quand ils ont été interceptés par deux chasseurs Su-27. « Une fois que les appareils étrangers ont fait demi-tour et ne se dirigeaient plus vers les frontières de la Russie, les deux chasseurs russes sont retournés à leur base », a précisé Moscou, ajoutant que l’interception avait eu lieu, « conformément aux règles internationales ».