La Russie homologue le Spoutnik Light, son vaccin contre le coronavirus en une dose

La Russie a annoncé, ce jeudi, l’homologation d’une version «light» («légère») de son vaccin phare contre le coronavirus, le Spoutnik V, qui s’administre en une seule dose contre deux, pour sa version de base.

C’est une avancée scientifique considérable dans la lutte contre le covid-19, à Moscou. En effet, la Russie a homologué, ce jeudi, une version «light» («légère») de son vaccin phare contre le coronavirus, le Spoutnik V, qui s’administre en une seule dose contre deux, pour sa version de base. Selon les autorités russes, le Spoutnik Light affiche une efficacité de 79,4%, contre 91,6%, pour sa version en deux doses.

A lire aussi: Coronavirus: après AstraZeneca, le Danemark fait une croix sur le vaccin Johnson & Johnson

Cette version du vaccin «réduit considérablement la probabilité de cas graves conduisant à une hospitalisation». Elle permettra «une immunisation plus rapide de groupes de populations plus importants, ainsi que de soutenir des niveaux d’immunité élevés chez ceux qui ont déjà été contaminés».

«Le vaccin Spoutnik Light est fondé sur une plateforme de vecteur adénoviral humain, bien étudiée et qui s’est avérée sûre et efficace», indique un communiqué de RDIF, ajoutant que le coût de cette version de l’injection sera «globalement inférieur à 10 dollars». Selon le centre Gamaleïa, plus de 20 millions de personnes dans le monde ont reçu la première dose du Spoutnik V.