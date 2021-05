La Libye et le Tchad s’engagent pour relever les défis de sécurité, stabilité et développement

Le président du Conseil Militaire de Transition (CMT) au Tchad, le Général Mahamat Idriss Deby, s’est entretenu, mardi, à Abuja, avec le Président du Conseil souverain libyen, Mohamed Menfis Younes. Les échanges ont tourné autour du renforcement de la coopération bilatérale dans des domaines stratégiques.

Le Tchad et la Libye scrutent toutes les pistes pour réchauffer leurs relations de coopération. En marge du sommet extraordinaire de la CBLT sur la situation au Tchad et dans le Sahel, qui s’est tenu à Abuja, au Nigéria, les deux chefs de l’exécutif des deux pays ont aménagé leurs agendas respectifs pour s’entretenir.

N’Djamena et Tripoli sont conscients qu’ils doivent mutualiser leurs efforts et solidifier leur rapport de coopération dans tous les domaines, afin justement de relever les défis qui s’imposent à eux; des défis qui ont pour noms: sécurité, stabilité et développement.

De sources officielles tchadiennes, le Chef de l’Etat avait, à ses côtés, le ministre des Affaires étrangères, Cherif Mahamat Zène, Délégué en charge de la Défense, Daoud Soumaïne, du directeur de cabinet civil adjoint, Abdelkerim Idriss Deby, et du directeur général de l’Agence nationale de sécurité, Ahmed Kogri, lors de sa rencontre avec le Président du Conseil souverain libyen, Mohamed Menfis Younes. Les deux parties se sont séparées avec une certitude: le Tchad et la Libye, dont le destin est lié, doivent cheminer ensemble.