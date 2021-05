La France salue la formation d’un gouvernement de transition au Tchad

La France a salué dimanche 2 mai, la formation d’un gouvernement de transition au Tchad, et a réitéré son attachement à la stabilité et à l’intégrité territoriale du pays.

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, s’est prononcé dimanche, sur la situation sociopolitique du Tchad. Dans sa déclaration, il a salué la formation d’un gouvernement de transition dirigé par le Premier ministre Albert Pahimi Padacké, et incluant plusieurs membres de l’opposition.

La France « rappelle son attachement à la stabilité et à l’intégrité territoriale du pays » et réitère « l’importance que la transition soit d’une durée limitée, se déroule dans des conditions pacifiques, dans un esprit de dialogue avec tous les acteurs politiques et de la société civile, et permette le retour rapide à des institutions démocratiquement élues », selon la déclaration de Jean-Yves Le Drian.

Pour finir, le ministre français des Affaires étrangères a réaffirmé le soutien de Paris aux initiatives diverses de l’Union africaine, qui visent à aider le Tchad à trouver une porte de sortie de son impasse politique.