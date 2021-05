La France et l’Inde pour un partenariat dans les domaines de la défense et du nucléaire civil

Le Président français, Emmanuel Macron, s’est entretenu avec le Premier ministre indien, M. Narendra MODI, par téléphone, le mercredi 26 mai 2021. Selon l’Elysée, la situation sanitaire liée au covid-19 et le renforcement de la coopération stratégique entre les deux pays étaient au centre des discussions.

Dans le contexte épidémique particulièrement meurtrier en Inde, le chef de l’Etat français a réitéré le soutien et la solidarité de son pays à l’Inde. Afin de répondre à cette urgence exceptionnelle, une opération de solidarité inédite, lancée le 1er mai dernier, avec la livraison de huit générateurs d’oxygène de grande capacité et d’équipements médicaux, se poursuit sous la forme d’un approvisionnement en conteneurs d’oxygène.

Ce « pont aérien et maritime », mené avec l’appui des entreprises françaises, inclura, dans les semaines à venir, de nouvelles livraisons de générateurs d’oxygène, contribuant ainsi au renforcement durable des capacités des hôpitaux indiens. Emmanuel Macron a également mis l’accent sur l’importance d’ACT-A, y compris la facilité COVAX, afin de renforcer l’approche multilatérale dans la production, la vente et les dons de vaccins.

Selon l’Elysée, le chef de l’État français et le Premier ministre indien se sont convenus d’approfondir le partenariat stratégique franco-indien, dans les domaines de la défense, du nucléaire civil, de l’environnement et des questions maritimes, en particulier dans la zone Indopacifique.

Emmanuel Macron a, par ailleurs, salué la décision indienne de rejoindre la Coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples, initiative décisive dans la perspective du Congrès mondial de l’UICN de Marseille et de la COP15 de Kunming. Sur le climat, le chef de l’Etat français et le Premier ministre indien ont réitéré leur appui à l’Alliance solaire internationale.