La crise de la démocratie béninoise: un colloque annoncé en juin pour en connaître la cause

Un colloque sur la crise de la démocratie au Bénin est annoncé pour le mercredi 2 juin 2021. L’initiative est de l’Alliance pour l’aube nouvelle et la démocratie (AAND).

Les soubresauts connus, ces dernières années, dans le processus démocratique au Bénin, préoccupent l’Alliance pour l’aube nouvelle et la démocratie (AAND).

L’AAND projette organiser, à cet effet, un colloque par visioconférence, qui se penchera sur la situation de l’Etat de droit et la démocratie au Bénin. Ce colloque aura lieu le mercredi 2 juin 2021.

Placé sous le thème « Bénin : l’État de droit en péril », ce colloque va permettre de passer au crible, les différentes crises politiques qui secouent le pays, afin d’en comprendre les causes.

Sont attendus à ce colloque, des juristes, des journalistes et acteurs politiques béninois et étrangers, qui vont poser le diagnostic de la crise sociopolitique qui secoue le Bénin depuis quelques temps.

Selon les organisateurs, le pays subit, depuis 2016, « une restauration autocratique, dont il faut d’urgence prévenir les funestes conséquences ». Ce colloque en ligne va donc permettre d’élucider plusieurs questions, comprendre réellement « la nature de cette crise qui menace la cohésion et la paix sociale ».

Il sera aussi question de proposer des solutions pour la restauration de l’État de droit et de la démocratie, qui sont actuellement en «péril », selon eux.

Quid de l’AAND ?

L’Alliance pour l’Aube Nouvelle et la Démocratie (AAND), déclarée, conformément à la loi du 1er juillet 1901 et aux textes réglementant les associations en République du Bénin, est une association béninoise destinée à défendre les principes énoncés dans « La Déclaration universelle des Droits de l’homme » du 10 décembre 1948, dans La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, et son protocole adopté le 11 juillet 2003 et dans La Constitution béninoise du 11 décembre 1990.

Elle œuvre à l’application et au respect des conventions et des pactes internationaux et régionaux, en matière de Droits de l’homme, Droit civil, politique, économique, social et culturel.

De manière générale, cette association combat toute forme d’injustice, l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance, toute forme de discrimination fondée sur le sexe, les mœurs, l’état de santé ou le handicap, les opinions politiques, philosophiques et religieuses, la nationalité.

Plus généralement, cette association combat toute atteinte au principe fondamental d’égalité entre les êtres humains, toutes les violences, toutes les tortures, tous les crimes de guerre, tous les génocides, et tout crime contre l’humanité.

Elle lutte en faveur du respect des libertés publiques et individuelles, contre toute atteinte à la dignité, à l’intégrité et à la liberté du genre humain, pouvant notamment résulter de l’usage de la force publique ou armée. Elle concourt au fonctionnement de la démocratie au Bénin.