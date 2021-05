La Chine suspend un accord économique avec l’Australie

La Chine a annoncé, ce jeudi, la suspension de ses discussions économiques avec l’Australie, sur fond de tension entre les deux pays.

La nouvelle intervient après que Canberra a déclaré vouloir révoquer un accord concernant les « Nouvelles routes de la soie ». L’Australie « cherche à perturber les échanges et la coopération normaux avec la Chine, par une mentalité de guerre froide et de discrimination idéologique », a déclaré l’Agence de planification chinoise (NDRC).

Selon le communiqué, la Chine a décidé de suspendre indéfiniment le « dialogue économique et stratégique sino-australien » et « toutes les activités » qui s’y rapportent. Il s’agit d’un dialogue créé en 2014 et dont l’objectif est de favoriser les investissements et de renforcer les liens économiques entre Pékin et Canberra.

« L’Australie opte pour le dialogue, malgré elle »

Les autorités australiennes n’ont pas tardé à réagir à la décision chinoise. Dans une déclaration modérée, le ministre australien du Commerce, Dan Tehan, a jugé « décevante » la décision de Pékin de suspendre une partie de sa coopération économique avec l’Australie, tout en affirmant que Canberra restait disposé à dialoguer en dépit des tensions.

Selon Rfi, Dan Tehan a affirmé que le « dialogue économique stratégique sino-australien », qui a été gelé, était un « forum important », permettant aux deux pays de travailler sur diverses questions, mais précise qu’aucune discussion dans ce cadre n’avait eu lieu, depuis 2017. La suspension de ce dialogue demeure une préoccupation réelle, mais n’aura pas d’impact sur les échanges commerciaux entre les deux pays, selon James Laurenceson, directeur de l’Institut des relations Chine-Australie, à l’Université de technologie de Sydney, cité par AFP.