La Chine annonce 1 million de dollars américains d’aide humanitaire d’urgence à la Palestine

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a annoncé, ce vendredi, que son pays va accorder un montant estimé à 1 million de dollars américains, sous forme d’aide humanitaire d’urgence à la Palestine.

La Chine veut prêter main forte à la Palestine, secouée par la crise de covid-19 et les frappes israéliennes. Après avoir lancé, jeudi, un mécanisme d’intervention d’urgence d’aide humanitaire à la Palestine, notamment pour soigner les blessés et reloger les sans-abris, Pékin a décidé, ce vendredi, d’accorder 1 million de dollars américains, à titre d’aide humanitaire, à la Palestine.

Le pays de Xi Jinping ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, un autre million de dollars américains et 200 000 doses de vaccins COVID-19 seront également donnés à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient.

A noter qu’Israël et le Hamas ont accepté un accord négocié par l’Égypte, à 2 heures du matin, vendredi, heure locale (23 heures GMT, jeudi), pour mettre fin à l’effusion de sang de 11 jours, marquée par le décès de 232 Palestiniens, dont 65 enfants et 39 femmes, et de 12 Israéliens.