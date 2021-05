Juventus: Zinedine Zidane pour remplacer Andrea Pirlo (médias)

Alors qu’Andrea Pirlo a martelé, le weekend dernier, qu’il ne démissionnera pas à la tête de la Juventus, l’avenir du technicien italien chez les Bianconeri s’assombrit de jour en jour. La presse transalpine le voir partir cet été, et Zinedine Zidane pour lui succéder.

Si l’avenir d’Andrea Pirlo sur le banc de la Juventus était assuré, il est fortement remis en cause ces dernières semaines. Et pour cause, les mauvais résultats enchaînés par le club piémontais depuis le début de l’année. Alors qu’ils venaient de perdre le Scudetto au profit de l’Inter Milan, les Bianconeri risquent également de ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Une situation qui va précipiter le départ de l’entraîneur turinois, selon la presse italienne. Alors que Tuttosport a déjà dit « adieu à Pirlo », le quotidien La Stampa affirme que son remplaçant sera Zidane. Le journal, visiblement très renseigné, informe que Maximiliano Allegri, ancien coach de la Juve, devrait remplacer le technicien français chez les Madrilènes.

Le Real, de son côté, attend certainement le résultat des courses en Liga pour se décider. Zidane avait d’ailleurs expliqué qu’il s’en irait si ses employeurs ne veulent plus de ses services. Ce qui est sûr, le prochain mercato des entraîneurs sera très animé.