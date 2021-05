Juventus: rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo

Selon les informations de la Gazetta dello Sport, et relayées par Eurosport, Cristiano Ronaldo ne serait plus en odeur de sainteté avec ses coéquipiers, qui lui auraient tourné le dos après la sortie à polémique de la star portugaise au lendemain de la défaite face à l’AC Milan.

C’est un secret de polichinelle. La saison 2020-2021 est l’une des pires de la carrière de Cristiano Ronaldo. Éliminé de la Ligue des champions, le Portugais a récemment perdu avec la Juventus, le Scudetto au profit de l’Inter Milan. Et, à seulement quelques journées de la fin du championnat, le club italien n’est toujours pas assuré de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Une situation qui commence à agacer les Turinois, où les appels au départ du quintuple Ballon d’or se font de plus en plus. Malgré pourtant les assurances de Paved Nedved, qui a déclaré, hier, que CR7, tout comme Andrea Pirlo, allait rester à la Juve, l’avenir du natif de Rosario chez les Bianconeri est toujours incertain.

Muet lors de la défaite face à l’AC Milan (0-3), le capitaine lusitanien cristallise encore plus les tensions, qui commencent sérieusement à gagner le vestiaire. Comme le rapporte La Gazetta dello Sport et relayée par Eurosport, le vestiaire de la Juve n’aurait pas apprécié la visite de Cristiano Ronaldo dans les locaux de Ferrari, au lendemain de la cinglante défaite contre les Milanais.

Selon le média transalpin, CR7 serait « de plus en plus isolé » vis-à-vis de ses coéquipiers. Le seul qu’il fréquenterait en dehors est le gardien de but remplaçant, Carlo Pinsoglio. De quoi acter son départ cet été?

Si les dirigeants bianconeri ne se sont jusqu’ici pas prononcés sur l’avenir de leur star, La Gazzetta confirme de son côté, le prix réduit que le club italien attend pour un éventuel transfert : 29 millions, soit le montant pour rentrer dans ses frais pour l’amortissement de son séjour turinois.