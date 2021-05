Juventus: l’émouvant message d’adieu de Buffon

La légende de la Juventus, Gigi Buffon, a annoncé, ce mardi 11 mai 2021, son départ du club turinois, en fin de saison. Le portier emblématique italien a ensuite adressé un message d’adieu émouvant au club et aux supporters via son compte Twitter.

Cette fois-ci, ce sera définitif. Le monument de la Juventus, Gigi Buffon, va mettre fin, une bonne fois pour toutes, à son aventure chez les Piémontais. Après 19 années passées à garder les buts de la Juventus, Gianluigi Buffon (43 ans), qui a tout de même fait un break d’un an avec le PSG, en 2018-2019, a annoncé, ce mardi, son départ en fin de saison.

Le gardien emblématique de la Juventus a ensuite adressé un message d’adieu très émouvant au club et aux supporters sur son compte Twitter.

« Tout commencement a aussi une fin. Et c’est la fin de ma deuxième période à la Juve. Une décision prise, mûrie et communiquée, il y a déjà plusieurs mois. Mais ce n’est pas une décision facile, parce qu’il n’est pas facile de couper ce cordon, là où se trouve mon histoire, ma joie, mes larmes, ma maison. Mais je sais que ce moment est arrivé. Il n’y a pas de remerciement assez grand. J’ai donné tout ce que j’avais. J’ai reçu encore plus. Les temps à venir sont tous à écrire et à vivre, toujours, jusqu’à la fin », a ainsi écrit le champion du monde 2006 sur son compte Twitter.

Des mots à la hauteur de la légende de la Juventus, tant Buffon a marqué, de son empreinte indélébile, le club piémontais. L’Italien avait même refusé de quitter la Juventus après que le club a été relégué en 2e division pour des paris truqués.