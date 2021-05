Juventus: le record monstrueux de Cristiano Ronaldo

Avec le championnat italien qui a pris fin, ce dimanche 23 mai 2021, Cristiano Ronaldo a officiellement terminé, meilleur buteur de Serie A avec 29 buts, pour la première fois de sa carrière. CR7 devient le premier joueur à terminer meilleur buteur dans trois des cinq grands champions européens après la Premier League et la Liga; un record.

Cristiano Ronaldo n’a pas gagné la Série A avec la Juventus cette saison, mais le Portugais a terminé meilleur buteur du championnat italien pour la première fois depuis son arrivée en Italie. CR7 a inscrit 29 buts pour terminer capocannoniere. Un nouveau titre individuel qui fait basculer encore un peu plus le Portugais dans la légende.

En effet, le quintuple Ballon d’Or est devenu le premier joueur à terminer meilleur buteur dans trois des cinq grands champions européens après la Premier League (31 en 2007-2008) et la Liga (40 en 2010-2011, 31 en 2013-2014, 48 en 2014-2015). La preuve que l’âge n’a pas d’effet sur les performances du quintuple ballon d’or.

Jusqu’ici, 8 autres joueurs étaient à égalité avec CR7 sur les 30 dernières années. On retrouve Christian Vieri en Liga (24 en 1997-1998) et en Serie A (24 en 2002-2003), Ruud van Nistelrooy en Premier League (25 en 2002-2003) et en Liga (25 en 2006-2007), Luca Toni en Serie A (31 en 2005-2006) et en Bundesliga (24 en 2007-2008), Zlatan Ibrahimovic en Serie A (25 en 2008-2009, 28 en 2011-2012) et en Ligue 1 (30 en 2012-2013, 26 en 2013-2014, 38 en 2015-2016).

Mais aussi, Edin Dzeko en Bundesliga (22 en 2009-2010) et en Serie A (29 en 2016-2017), Luis Suarez en Premier League (31 en 2013-2014) et en Liga (40 en 2015-2016), Edinson Cavani en Serie A (29 en 2012-2013) et en Ligue 1 (35 en 2016-2017, 28 en 2017-2018) ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang en Bundesliga (31 en 2016-2017) et en Premier League (22 en 2018-2019).

Désormais, la question est de savoir si CR7 va continuer l’aventure avec la Juventus. Pour rappel, les Turinois se sont qualifiés in extremis pour la Ligue des Champions, ce dimanche.