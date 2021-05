Juventus: 100 buts et des records, Ronaldo affole les compteurs

Ce mercredi 12 mai 2021, lors de la 36e journée de Serie A, la légende portugaise, Cristiano Ronaldo, a inscrit son 100e buts avec la Juventus en seulement 3 saisons. L’attaquant portugais rentre définitivement dans la légende turinoise.

Le poids de l’âge n’a pas d’effet sur les performances de Cristiano Ronaldo. L’attaquant de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, continue d’affoler les compteurs ! Buteur face à Sassuolo, ce mercredi, en Serie A, le quintuple ballon d’or compte désormais 100 buts en 131 matchs, toutes compétitions confondues, avec les Turinois.

Plus impressionnant, Ronaldo a réussi à atteindre ce total vertigineux en seulement 3 saisons avec les Bianconeri. Il s’agit tout simplement d’un record dans l’histoire du club italien devant Omar Sivori et Roberto Baggio (4 saisons).

Et ce n’est pas tout ! Le Lusitanien est également devenu le premier joueur de l’histoire à atteindre la barre des 100 buts avec trois équipes différentes (118 à Manchester United, 450 au Real Madrid et donc 100 à la Juve) et sa sélection nationale (103 réalisations).

Malgré les critiques qui s’abattent sur lui cette saison, le Portugais reste le meilleur buteur du championnat et de la Juventus. Une légende absolue.