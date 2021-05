Journée mondiale sans tabac: « Le tabac tue la moitié de ses consommateurs », OMS

Le 31 mai de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale sans tabac. L’objectif est d’informer et de sensibiliser la population mondiale, aux effets nocifs et mortels du tabagisme actif et passif.

Chaque 31 mai, a lieu la Journée mondiale sans tabac. Le tabagisme est la deuxième cause de décès dans le monde avec plus de 8 millions de morts par an, dont plus de 1,2 millions sont des non-fumeurs, involontairement exposés à la fumée du tabac. Ce 31 mai 2021, Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique, a adressé un message pour rappeler l’objectif de la journée pour cette année.

« Le 31 mai de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale sans tabac, pour rappeler à tous que le tabac tue la moitié de ses consommateurs. Chaque année, environ 1,2 million de non-fumeurs décèdent, des suites de l’exposition à la fumée de tabac. », a déclaré la médecin botswanaise. « Le tabagisme a des effets néfastes sur presque tous les organes du corps humain. Une seule cigarette par jour peut gravement nuire à la santé du fumeur. Il n’existe aucune forme de tabagisme sans risque« , a fait savoir la spécialiste en santé publique et administratrice médicale.

Le thème de la Journée mondiale sans tabac 2021

Le thème pour la Journée mondiale sans tabac 2021 est « s’engager à arrêter« . Cette campagne a pour but de soutenir plus de 100 millions de personnes dans le monde entier, qui tentent de renoncer au tabac. Elle a pour rôle de contribuer à l’instauration d’environnements plus sains, propices à un arrêt du tabagisme :

Plaider pour des politiques strictes visant l’arrêt du tabac;

Promouvoir l’élargissement de l’accès à des services de sevrage;

Faire connaître les tactiques de l’industrie du tabac;

Permettre aux fumeurs de réussir à arrêter de fumer, grâce aux initiatives « Gagner à arrêter ».

Cette Journée a été instituée par les Etats membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 1987, sous le nom « World No Tobacco Day ». Selon l’OMS, le risque de tomber gravement malade du COVID-19 et d’en mourir est jusqu’à 50% plus élevé pour les fumeurs que pour les autres.