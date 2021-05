Journée FIFA: le groupe du Ghana pour affronter le Maroc et la Côte d’Ivoire

Le Ghana a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux contre le Maroc et la Côte d’Ivoire dans le cadre des journées FIFA du mois de juin.

Avec le report des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, zone Afrique, la fenêtre internationale du mois de juin sera occupée par les rencontres amicales. Si certains pays continuent de chercher leurs adversaires pour ces rencontres, le Ghana a déjà trouvé les siens.

Les Blacks défieront le Maroc (8 juin) et la Côte d’Ivoire (12 juin). Et pour ces deux matchs, le sélectionneur Charles Akonno a convoqué un groupe de 30 joueurs avec des anciens cadres qui font leur retour dans l’effectif. Il s’agit notamment de Richard Ofori, Joseph Painstil, Frank Acheampong, Kamaldeen Sulemana, Andy Yiadom et Gideon Mensah.

Les habitués de la sélection comme Thomas Partey, les frères André et Jordan Ayew, Mohammed Kudus ou encore Mubarak Wakaso sont également de la partie.

La liste du Ghana