Journée FIFA: la liste du Burkina Faso pour affronter la Côte d’Ivoire et le Maroc

Le Burkina Faso a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire et le Maroc, dans le cadre des journées FIFA du mois de juin. Un groupe de 33 joueurs avec de nouvelles têtes.

Les Étalons ne vont pas chômer dans la fenêtre FIFA de Juin. La sélection nationale du Burkina Faso sera en regroupement à partir du 25 mai prochain, à Ouagadougou, et va disputer deux matchs amicaux, face à la Côte d’Ivoire (5 juin à Abidjan) et le Maroc (12 juin à Rabat). Pour l’occasion, le sélectionneur national, Kamou Malo, a convoqué un groupe de 33 joueurs.

Sans surprise, les cadres de l’équipe, comme le capitaine Charles Kaobré, l’attaquant d’Aston Villa, Bertrand Traoré, Steeve Farid Yago et le gardien de but, Hervé Koffi, sont présents dans le groupe. Pour ces rencontres de préparation, le technicien burkinabé a également misé sur le talent local en appelant, notamment, le meilleur buteur actuel du championnat national, Mohamed Lamine Ouattara, sociétaire de l’AS SONABEL, Aboubacar Babayouré Sawadogo (RCK), Farid Soufiane Ouédraogo (USFA), Ben Idriss Traoré (AS SONABEL).

Gustavo Sangaré de Queville Rouen Métropole (France), Dramane Salou de Pyumik FC, (Arménie) et Arnaud Sibiri Sanou de Coton Sport de Garoua (Cameron), feront, eux, leur première apparition en équipe première.

La liste du Burkina Faso:

Gardiens de but

Hervé Kouakou Koffi (Royal Exel Mouscron Peruwelz, Belgique), Aboubacar Babayouré Sawadogo (RCK, Burkina Faso), Soufiane Farid Ouédraogo (USFA, Burkina Faso), Ben Idriss Traoré (AS SONABEL, Burkina Faso)

Défenseurs

Issoufou Dayo (Berkane, Maroc),Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen, Allemagne), Steeve Farid Yago (Caen, France), Yacouba Coulibaly (FC Cartagena, Espagne), Issa Kaboré (KV Mechelen, Belgique), Soumaila Ouattara, (Raja Casablanca, Maroc), Hermann Nikiéma (Salitas FC), Saidou Simporé (Al Masry, Egypte), Patrick Malo (Hassania Agadir, Maroc)

Milieux

Charles Kaboré (Dinamo de Moscou, Russie), Dramane Nikiéma (Horoya de Guinée), Gustavo Sangaré (Queville Rouen Métropole, France), Abdou Razack Traoré (Giresunspor, Turquie), Bertrand Isidore Traoré (Aston Villa, Angleterre), Alain Sibiri Traoré (Berkane, Maroc), Cyrille Barros Bayala (Ajaccio, France), Eric Traoré (Pyramid, Egypte), Zakaria Sanogo (FC Ararat, Arménie), Dramane Salou (Pyumik FC, Arménie), Ismahila Ouédraogo (AS Douanes, Burkina Faso), Arnaud Sibiri Sanou (Coton Sport de Garoua, Cameroun).

Attaquants

Franck Lassina Traoré (Ajax d’Amsterdam, Pays-Bas), Mohamed Konaté (FC Khimk, Russie), Mohamed Lamine Ouattara (AS SONABEL, Burkina Faso), Abdou Fessal Tapsoba (Standard de Liège, Belgique), Boureima Hassane Bandé (NK-Istra 1961, Croatie), Yacouba Sognè (Young Boy Africans, Tanzanie), Ben Aziz Zagré (Victoria Guimaraes, Portugal), Bassirou Compaoré (Club africain de Tunis, Tunisie)