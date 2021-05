Journée FIFA: la liste de la Zambie pour affronter le Bénin

Le sélectionneur de la Zambie, Milutin Sredojević, a dévoilé une liste provisoire des joueurs retenus pour le match amical face au Bénin, dans le cadre des journées FIFA du mois de juin.

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 dans la zone Afrique, prévues au mois de juin, étant reportées, la Zambie, à l’instar d’autres pays sur le continent, veut mettre à profit cette pause pour mieux se préparer. La sélection zambienne va donc disputer trois rencontres amicales.

La Zambie va, en effet, affronter le Sénégal, le 5 juin 2021. Les Chipolopolos se déplaceront, ensuite, au stade Général Mathieu Kérékou, le 8 juin, pour y défier les Écureuils du Bénin, avant de terminer leur périple face au Soudan, le 11 juin.

Pour ces rencontres, le sélectionneur Milutin Sredojević a dévoilé une liste provisoire de 36 joueurs. Le technicien serbe a écarté le joueur du TP Mazembe, Rainford Kalaba, et également Kennedy Mweene (Mamelodi Sundowns), le joueur qui a le plus grand nombre de sélections (123). Par contre, le milieu offensif Prosper Chiluya et l’attaquant Benson Sakala sont retenus sur la liste.